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Sütlüce'de çöken bina sonrası belediyeden açıklama

Sütlüce'de toprak kayması sonucu boşaltılan 4 katlı binanın çökmesi sonrasında belediyeden açıklama geldi.
25 Temmuz 2018 20:42
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Sütlüce'de çöken bina sonrası belediyeden açıklama

Beyoğlu Belediyesi, Sütlüce'de devam eden toprak kaymasının önlenmesi amacıyla olay esnasında meydana gelen çukurun yol seviyesine kadar doldurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün şiddetli yağış sonucu toprak kayması nedeniyle yıkılan Sütlüce'deki bina ve çevresindeki 7 binanın tedbiren boşaltılarak, olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçildiği hatırlatıldı.

Boşaltılan binalardaki vatandaşların belediye tarafından misafir edildiği aktarılan açıklamada, tahliye edilen bina sakinleri için çözüm üretmek amacıyla başlayan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgi uyarınca aralıklı olarak şiddetli yağışlar beklendiği için toprak kaymasının yaşandığı alanda kontrol dışında herhangi bir işlem yapılamadığı aktarılan açıklamada, temel ve zemin mekaniği konusunda uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda müdahale yöntemlerinin oluşturulduğu vurgulandı.

Beyoğlu Belediyesi ve ilgili kurumların olayın nedeni ve çözümü üzerinde çalıştıklarına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hafriyat yapılan parselde mukavemetin sağlanması için belediyemiz ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bölgede devam eden toprak kaymasının önlemesi amacıyla olay esnasında meydana gelen çukur yol seviyesine kadar doldurulacaktır. Devam eden detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından tedbir amaçlı boşaltılan binaların emniyet durumu hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır."
Anadolu Ajansı
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