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Belediye şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde yolculuk esnasında öfke nöbeti geçiren otizmli genci gören sürücü, otobüsü durdurarak genci yürüyüşe çıkardı. 25 dakika yürüdüğü genci sakinleştirerek yolculardan alkış alan sürücüyü bir de kurumu ödüllendirdi.
25 Temmuz 2018 20:47
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Belediye şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli'de belediye otobüsünde seyahat ederken öfke krizi geçiren otizmli genç, sürücüsünün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı.

Kandıra Kerpe'den İzmit yönüne hareket eden 800K numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş'de görevli otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra yaptığı müdahalelerle Berkay'ı sakinleştirerek herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.

İhlas Haber Ajansı
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