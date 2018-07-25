Adil Öksüz otelde kameraların yönünü değiştirmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, tanıkların Öksüz'ün gizliliğe verdiği öneme ilişkin ifadeleri yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen otel sahibi O.K. ve otelin işletmecisi K.E. ile çalışanları A.K. ve Z.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklanan şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tanık U.Ö, 2015'te söz konusu otelde işe başladığını belirterek, burada örgütün sohbet toplantıları yapıldığını ileri sürdü.

Adil Öksüz kameranın yönünü değiştirmiş

Toplantı öncesi herkesin cep telefonlarının bir poşet içinde toplandığı bilgisini veren U.Ö, şöyle devam etti:

"Bu telefonlar resepsiyon görevlisi A.K'ye teslim edilirdi. Beni bu toplantılara almadıkları için içerikleri hakkında bilgi sahibi değilim. Yanılmıyorsam 2016 yılının mart ayında akşam saatlerinde yaklaşık 15 kişi kendi araçları ile otele geldiler. Şahıslardan biri benden kameraların yönünü değiştirmemi istedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. Bunun üzerine ısrar etti, yine aynı kararlılıkla hayır yanıtını verdim. Daha sonra işletmeci K.E. ile telefonla görüştüm. Bana 'kameranın yönünü çevir veya ne istiyorlarsa yap' gibi bir ifadede bulundu. Ben de kameraların yönünü çevirdim. Daha sonra televizyon izlerken, bana 'kameranın yönünü çevir' diyen insanı televizyonda gördüm. Bu şahıs Adil Öksüz'dü."

Tanık H.Ş. ise 2016'da otelde çok gizli bir toplantı yapıldığını duyduğunu aktararak, "Otel personellerinden F.U, bu toplantılarda servis ve garson ekibinin tamamen gönderildiğini, programda olmamasına rağmen kendisine yemek yaptırıldığını belirterek, servis yaptığı kişinin kesin ve emin olarak Adil Öksüz olduğunu bana söyledi. Bu tip gizli toplantıların ara ara yapıldığını, oteldeki tüm kameraların kapatıldığını ya da kameraların yönlerinin değiştirildiğini, kameraların yönlerinin değiştirilmesinin de İ.İ. isimli şahsa yaptırıldığını hem İ.İ'den hem de tüm personelden öğrendim. Bu tip gizli toplantılar yapılacağı zamanlar da tüm personelin izinli olarak otelden uzaklaştırıldığı, sadece resepsiyon görevlisi A. K'nin otelde bırakıldığını duydum.'' ifadesini kullandı.

Öksüz'ün otelde toplantı yapmasına olanak sağlamışlar

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise otelin sahibi O.K. ile işletmecisi K.E'nin, FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde oluşturulmuş şehir dışından gelen gezi kafilelerini otelde barındırdığı, otelde silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan iş adamlarıyla toplantılar düzenlediği, 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol alan Adil Öksüz'ün otelde toplantı yapmasına olanak sağladığı ve otelde silahlı terör örgütü adına himmet adı altında para topladığı görüşüne yer verildi.

Şüpheli Z.E'nin otelde çalıştığı, örgütte "abla" diye tabir edilen konumda sohbetler düzenlediği, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'ya örgüt yöneticilerinin verdiği talimat gereğince para yatırdığı bildirilen iddianamede, resepsiyon görevlisi A.K'nin de iş adamlarının katıldığı himmet toplantıları sonucu elde edilen paraları topladığı, otelde gerçekleşen gizli toplantılara katılan FETÖ/PDY üyelerinin, salonlara girmeden önce telefonlarını topladığı kaydedildi.