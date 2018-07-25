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Askerlik Kanunu birinci maddesi kabul edildi
Askerlik Kanunu birinci maddesi kabul edildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için 2 bin Euro bedel ödeyerek askerlik görevini yapmış sayılacaklar.
TBMM Genel Kurulu'nda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.
Askerlik Kanunu birinci maddesi kabul edildi.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için 2 bin Euro bedel ödeyerek askerlik görevini yapmış sayılacaklar.
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