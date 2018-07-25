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MSB'den öğrenci affından yararlananlar için açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, öğrenci affından yararlananlar için açıklama yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, af kanunundan yararlanarak yeniden öğrencilik hakkı
kazanacakların askerlik sevk tehir işlemleri ile ilgili açıklama yaptı.
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