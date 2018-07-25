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Emniyet Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
25 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı
25 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı
Son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdrülüğü'ne Celal Uzunkaya atandı.
CELAL UZUNKAYA KİMDİR?
Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde
tamamladıktan sonra 1975 yılında Polis Koleji'ni, 1978 yılında da Polis Akademisi'ni
birinciliklerle bitirdi.
Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya'da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve çalıştığı il valilikleri ile sıkıyönetim komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerinden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. 26 Kasım 2016 tarihindeki kararname ile Antalya'ya emniyet müdürü olarak atanan Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 25 Temmuz'da atanan Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır.
İŞTE ATAMA KARARNAMESİ
25 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30489 (Mükerrer)
CUMHURBAŞKANI KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/47
Emniyet Genel Müdürlüğüne, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca Celal UZUNKAYA atanmıştır.
25 Temmuz 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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