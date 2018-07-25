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Sigara mesane kanseri riskini 4 kat artırıyor

Acıbadem Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, mesane kanserinde çevresel etkenler ve özellikle sigaranın hastalık riskini 4 kata çıkardığını belirterek, mesane kanserine karşı erken teşhisin çok önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.
25 Temmuz 2018 21:45
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Sigara mesane kanseri riskini 4 kat artırıyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, mesane kanseri belirtileri hakkında bilgi verdi. Soyupak, daha çok erkeklerde ortaya çıkan mesane kanserinin kadınlarda da görülme sıklığının giderek arttığını ifade ederek, "Kalıtımsal geçişi çok düşük olan mesane kanserinin oluşmasında çevresel etkenler ve özellikle de sigara çok ciddi bir neden. Hatta öyle ki, sigara riski 4 katına çıkarıyor. Erken evrede yakalanılan mesane kanserinde oldukça başarılı sonuçlara ulaşılabiliniyor."

Soyupak, zamanında tanı koymaya yardımcı olacak mesane kanserinin 6 önemli uyarı sinyalini şöyle sıraladı:

İdrarda kan görülmesi

Mesane kanserinin ilk ve en önemli göstergesinin idrarda kan görülmesi olmasına karşın bu belirtinin farklı hastalıkların da belirtisi olduğunu vurgulayan Soyupak, "Travmalar, enfeksiyonlar ya da böbrek hastalıklarında da idrarda kan görülebiliyor. Ama bu kanamanın ayırt edici bir özelliği var. Mesane kanserinde kanama, genelde ağrısız ve pıhtılı oluyor. Farklı sorunları olmayan, sigara kullanan ve özellikle de orta ve ileri yaş grubunda yer alan kişilerde bu belirti erken evre mesane kanserini düşündürüyor" dedi.

İdrar yaparken ağrı hissi

Mesane kanseri için tipik belirtilerden birinin de idrar yapma sırasında ağrı hissinin olması olduğunu kaydeden Dr. Soyupak, idrar yaparken sürekli ağrı/rahatsızlık hissi oluşuyorsa ve kişinin başka bir enfeksiyon sorunu yoksa mesane kanseri olma ihtimalini gözardı etmemeli ve hemen bir hekime başvurması gerektiğini belirtti.

Sık idrara çıkmak

Prof. Dr. Bülent Soyupak, normalden daha sık idrara çıkmanın ve sürekli yoğunluk hissi yaşamanın da mesane kanseri açısından uyarıcı belirti olduğunu söyleyerek, "Ancak sık idrara çıkmak, prostat ya da üriner sistem enfeksiyonlarından menopoza kadar birçok hastalıkta sıklıkla rastlanan bir sorun. Bu nedenle hastalar açısından da dikkat çekici olmayabiliyor. Fakat altta yatan neden ne olursa olsun mesane kanseri açısından ayırıcı tanı için mutlaka hekime başvurulmalı" diye konuştu.

Sürekli idrar yolu enfeksiyonu yaşamak

Yapılan çalışmaların mesane kanseri hastalarının idrar yolu enfeksiyonuna karşı daha yatkın olduğunu gösterdiğini ifade eden Soyupak, şunları kaydetti:

"Kanserli anormal hücrelerin çoğalması organ içi dengenin de bozulmasına ve dolayısıyla idrar yolunda enfeksiyona neden olabiliyor. Elbette sadece sık enfeksiyon geçirmek kanser olduğuna kesin olarak işaret etmese de hastanın, mesane kanseri açısından da değerlendirilmesi gerekiyor."

Sırt ağrısı

Mesane kanserinin ileri aşamalarında sırt ağrısının da görülebildiğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Soyupak, "Özellikle sırt bölgenizde böbreklere yakın bölgede sürekli ağrı çeken kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Çünkü ağrı, omurilik sorunlarından kas yaralanmalarına ve hatta birçok kanser türünde olduğu gibi nadiren mesane kanseri için de işaretçi olabiliyor" şeklinde konuştu.

Kilo kaybı

Soyupak, mesane kanserinde de birçok kanserde olduğu gibi kilo kaybı görülebildiğini ancak bu belirtinin mesane kanserinin genellikle daha ileri evreye ulaştığını gösterdiğini dolayısıyla altta yatan farklı bir neden olmadan yaşanan ani kilo kayıplarının mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı
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