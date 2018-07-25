Diyarbakır'da yaşayan Yusuf Yoldaş, camide imam, minderde antrenör olarak görev yapıyor.

Diyarbakır'da sporcu olmak isteyen ancak babasının isteği üzerine ilahiyat eğitimi alan Yoldaş (31), 10 yıldır imamlık yaparken, 23 yıl gönül verdiği spordan da hiç kopmadı.

Kayapınar İlçe Müftülüğüne bağlı Harmanardı Mahallesi Camisi'nde imam-hatip olarak görevini sürdüren, katıldığı müsabakalarda çeşitli kategorilerde Türkiye birinciliği elde eden siyah kuşak sahibi Yoldaş, ilgi duyduğu sporu Judo İl Temsilciği bünyesinde antrenörlük yaparak devam ettiriyor.

Yoldaş, çocuklara da sporu aşılamak için camide Kur'an kursuna katılan erkek ve kız çocuklara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta judo eğitimi veriyor.

Hocaları Yoldaş'ın izinden giden ve başarıyı yakalayan çocuklar, bu ay 15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinliği kapsamında düzenlenen Minikler Diyarbakır Judo İl Şampiyonasında 1 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının eğitiminde etkisinin büyük olduğunu aktararak, "Onunla gurur duyuyorum. Üniversiteye hazırlanırken bir yandan ilahiyata bir yandan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna (BESYO) hazırlanıyordum. Öncelikli tercihim ilahiyattı. Hem hafız olmam hem de medrese eğitimi görmüş olmamdan dolayı ilahiyat daha ağır bastı." dedi.

İmam hatiplik görevinin yanı sıra 23 yıldır sporla uğraştığını anlatan Yoldaş, judo ve badminton branşlarıyla ilgilendiğini aktardı.

Yoldaş, il birinciliği, GAP illeri birinciliği, liseler arasında Türkiye birinciliği, üniversiteler arasında Türkiye judo ikinciliği, liseler arası kuşak güreşinde Türkiye judo birinciliği elde ettiğini dile getirdi.

"İslam spora önem veriyor"

"İslam spora önem veriyor. Peygamberimizin sahabelerle spor yaptığını, onları spor aktivitelerine yönlendirdiğini biliyoruz. Dinimiz insanların her alanda kendisini geliştirmesini istiyor." ifadesini kullanan Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklara at binmeyi, ok atmayı ve yüzmeyi öğretin gibi tavsiyeler içeren meşhur bir hadis var. Aynı zamanda peygamberimizin güreş, koşu gibi sporları yaptığını ve tavsiye ettiğini biliyoruz. Çocuklarımıza da bunları öğretmemizle ilgili hadisler de var. Dinimizin de bir gereği olan sporu çocuklarımızla burada yapıyoruz."

Okulların tatil olmasından sonra çocukların yaz Kur'an kursuna gelip, Kur'an-ı Kerim öğrendiğini ardından da judo eğitimi aldığını belirten Yoldaş, judonun çocukların bedensel gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

Yoldaş, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıkları judo kursuna köyden 20 kız ve erkek çocuğun katıldığını anlatarak, "Judo derslerinin çocukların üzerinde olumlu etkisi oluyor. Çocukların birbirleriyle iletişimleri artıyor, birlikte hareket etme yetenekleri gelişiyor. Bunun yanı sıra köyde çocukların herhangi bir sosyal aktiviteleri yok. Burası aynı zamanda çocukların streslerini atacakları bir ortam oldu." diye konuştu.

Hedefim Türkiye'yi dünyada temsil etmek"

Judo kursuna katılan öğrencilerden Ayşegül Kerpiç (13), judo kursu ile kendilerini korumaya öğrendiklerini ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlendiğini söyledi.

Aldıkları eğitim ile judoda başarılı olduklarını dile getiren Kerpiç, "10 madalya kazandık. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hedefim judo eğitmeni olmak, bu sporda ilerleyip Türkiye'yi dünyada temsil etmek. Yarışmalarda birinci olup, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." dedi.

Hem Kur'an hem de judo eğitimi aldığını anlatan Rabia Kerpiç (11), judoya başladıktan sonra kendisine güveninin arttığını aktardı.

Kendisini korumayı öğrendiğini ifade eden Kerpiç, judoda ilerlemeyi hedeflediğini belirtti.

Serhat Kerpiç, kendilerine hem Kur'an hem de judo eğitimi veren hocalarına teşekkür ettiklerini kaydetti.

Miraç Kerpiç (14) de, "Kur'an kursunda dinimizi, judo kursunda da kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Zor durumda kalınca ne yapacağımızı öğreniyoruz. Bir yarışmaya katıldık ve 10 madalya kazandık. Köyümüz adına çok sevindik. Başarı olup ileride Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.