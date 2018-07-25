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Bedellide 1 günlük yaş düzenlemesi TBMM'den geçti
Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 doğumlular da yararlanabilecek.
TBMM Genel Kurulunda Askerlik Kanunu'ndaki bedelli askerlik ile ilgili 2. madde kabul edildi.
Buna göre 01.01.1994 doğumlular ve öncesinde doğanlar 15 bin TL karşılığı 21 gün askerlik yapacak.
Düzenlemeye dair verilen önerge TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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