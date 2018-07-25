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Makasını kanser hastaları için kullanıyor

Samsunlu kadın kuaförü Hüseyin Alkan, 2 yıldır müşterilerinden ve bağışçılardan temin ettiği saçlarla kanser hastaları için peruk yapıyor.
25 Temmuz 2018 22:11
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Makasını kanser hastaları için kullanıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan 33 yaşındaki Hüseyin Alkan, sosyal medya hesabından başlattığı kampanya ile pek çok kanser hastasının yüzünü güldürmeyi başardı.

Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalarına psikolojik destek sağlamak için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini belirtti. Kemoterapi tedavisi gören hastaların saçlarının döküldüğünü, bunun da hastalarda ve yakın çevresinde moral bozukluğu yarattığını ifade eden Alkan, şöyle devam etti:

"Bir müşterimin lösemi hastası olan kızının saçlarını kesmeye gittiğimde yaşadıklarım beni çok etkiledi. Saçları dökülen kanser hastalarının yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmak, onları mutlu etmek için gerçek saçtan peruk yaparak hediye ediyorum. Hastaneye gittiğimde çok uzun saçları olan müşterimin saçlarını dibinden keserken çok üzüldüm. Saçları kesilen müşterim, 'Saçlarım uzayana kadar bir daha aynaya bakmayacağım.' dedi. Bu sözü beni çok etkiledi. Kestiğim saçları peruk haline getirdim. Birkaç gün sonra hastamın ziyaretine giderek peruğu başına taktım. Çok sevindi. Bu olayın ardından da bütün saçları dökülen kanser hastaları için kampanya başlattım."

"Onların yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzü güldürüyor''

Yaklaşık iki yıldır sosyal medya hesabından kampanyayı yürüttüğünü anlatan Hüseyin Alkan, kanser hatalarına peruk sağlamak için gönüllülerden saçlarını bağışlamalarını istediğini aktardı.

İş yerine gelen müşterilerinin ve kampanyaya destek olan kadınların saçlarını alarak özel tasarım peruklar dönüştürdüğüne işaret eden Alkan, şunları söyledi:

"Kanser hastalarına orijinal saçtan peruk sağlamak için çalışıyorum. Kısa sürede çok sayıda gönüllü, saçını bağışladı. Saçlarını bağışlayan büyük, küçük herkes saçları ile birlikte güzel duygularını da yazıp saçlarına iliştirip gönderiyor. Bugüne kadar 40 küçük hastaya peruk sağlayarak onların yüzünün gülmesine neden olduk. Bu hastalığın en büyük ilacı moral. Peruk bu nedenle sihirli bir ilaç. Hasta, 'Peruk alın' diyemiyor, bazen aklına bile gelmiyor. Bir peruk sadece hastayı değil, tüm ailenin moralini düzeltiyor. Çoğunlukla hastanın çevresi talepte bulunuyor. İlk geldiklerinde çekiniyor ve utanıyorlar. Perukları ücretsiz vereceğimize inanmıyorlar. Peruğu takıp çıktıklarında çifte mutluluk yaşıyorlar. Saç bağışı yapmak isteyen yüzlerce kişi var. Bu mutluluk verici ancak peruk isteyen hasta sayısına göre saç alıyoruz. Yaptırdığım perukları kendi işletmemde buraya gelen hastaların ten rengine, yüz hatlarına uygun olanın seçim uygulamasını yapıyoruz. Onların yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzü güldürüyor."

"Torunumun öğretmeni kampanyayı sosyal medyadan öğrenmiş"

Hüseyin Alkan'ın kampanyasını öğrenerek Yakakent ilçesinden hasta torununu getiren Pervin Kılınç ise şunları kaydetti:

"Torunumun öğretmeni kampanyayı sosyal medyadan öğrenmiş ve bizi haberdar etti. Kızımı kanserden kaybettim. Ardından 12 yaşındaki torunumda da hastalık olunca çok zor günler geçirdim. Bir de torunumun saçları dökülünce, arkadaşlarını bile görmek istemedi. Ancak şimdi Hüseyin Alkan Bey'in sayesinde yüzü gülüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

Anadolu Ajansı
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