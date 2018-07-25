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Edirne'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tatil için Belçika'dan Türkiye'ye gelen Mithat Bilici'nin (57) kullandığı 1-ARP-244 plakalı otomobil Maltepe köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücü Mithat Bilici ile kardeşi Recep Bilici'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi, cenazeler Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Şafak Bilici (51) ve Feride Bilici (54) ise ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü devlet hastanelerine götürüldü.
Şafak Bilici de hastanede hayatını kaybetti.
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