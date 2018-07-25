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Hatay'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
25 Temmuz 2018 22:34
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Hatay'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının çıktığı Işıklı mevkisinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.00 sularında başladığını söyledi.

İhbarın gelmesiyle ekipleri harekete geçirdiklerini belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"Yörenin sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için kendi bölgemizde bulunan 2 helikopterlerimizi kaldırdık. Helikopterlerden ilk görüntüleri aldıktan sonra yangının tehlikeli olabileceği noktasında şüphemiz artınca Adana, Mersin ve Antalya'dan da 4 helikopter, 2 uçağımızı kaldırdık. 36 arazöz, 12 su tankı, 6 dozer, 2 greyder ve 300'e yakın işçimizle birlikte 11-12 teknik elemanla yangına müdahale ettik. Yangın şu an için kısmen kontrol altında. Çok büyük tehlike arz etmiyor. Tabii yangımızın bu kadar büyümesinin esas sebebi, köy merkezinde çıkmış olması ve köydeki insanlar zarar görmesin diye ilk önce köydeki yanan alanlara, evler zarar görmesin diye müdahale ettik."

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ellerinde henüz bir bilgi bulunmadığını kaydeden Altıntaş, soğutma çalışmalarının gece ve yarın da devam edeceğini aktardı.

Bir gazetecinin yangının yerleşim yerlerine zarar verip vermediğini sorması üzerine Altıntaş, "Yangın çıkar çıkmaz evler tarafına ilerliyordu, biz o tarafa müdahale ettik ki evlere zarar vermesin diye. Sizler de gezdiniz, yanan herhangi bir ev olmadığını görmüşsünüzdür. Yanan ne bir evimiz var ne de yaralanan insanımız var." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangında 40 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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