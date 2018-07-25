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Fen lisesine 120 öğrenci kapasiteli pansiyon
Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesine 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılmasına ilişkin protokol imza altına alındı
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesine 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ercan Topaca, hayırsever Niyazi Ercan'la Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi yerleşkesinde 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılması ile ilgili protokole imza koydu.
Valilik makamında gerçekleştirilen protokol törenine Vali Topaca'nın yanı sıra Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever Niyazi Ercan katıldı.
Niyazi Ercan tarafından anne ve babasının adına yaptırılan okul, 2013 yılında Hatice-Cemil Ercan Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış, 2018 yılında fen lisesine dönüştürülmüştü.
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