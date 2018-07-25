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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş yaşamını yitirdi
25 Temmuz 2018 22:58
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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da görevli Uzman Çavuş Mutullah Saygı'nın (28), kullandığı 06 GF 0729 plakalı motosiklet ilçe girişinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Saygı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uzman Çavuş Saygı'nın memleketi Yozgat'a gitmekte olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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