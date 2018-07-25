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Bedelli askerlik için 4 değişiklik teklifi verildi biri geçti

Bedelli askerlik için birisi Ak Parti olmak üzere 4 değişiklik teklifi verildi ama sadece bir teklif kabul edildi.
25 Temmuz 2018 23:27
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Bedelli askerlik için 4 değişiklik teklifi verildi biri geçti

Bedelli askerlik teklifi 25 Temmuz itibariyle TBMM Genel Kurulunda görüşüldü.

Ak Parti dışındaki diğer partiler 3 ayrı teklif verdi.

İlk teklif HDP tarafından verildi ve yaş sınırının 31 Aralık 1996 tarihinden olarak uygulanması ve mal varlığı olmayan işsizlerin ücret ödemeden düzenlemeden yararlanması istendi. Teklif reddedildi.

İkinci teklif CHP tarafından verildi ve 21 gün temel eğitim şartının kaldırılması istendi. Bu teklif de reddedildi.

Üçüncü teklif ise İyi Parti'den geldi. İyi Parti, teklifinde "Yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenler de Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitim imkanından yararlandırılırlar." hükmü yer alıyordu. Bu teklif de reddedildi.

Dördüncü teklif Ak Parti tarafından verildi. Teklifle 31 Aralık 1993 tarihinden önce ibaresi 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi ve bu teklif kabul edildi. Teklif sonrasında birinci madde kabul edildi.

İŞTE TBMM'DE KABUL EDİLEN BEDELLİ TEKLİFİNİN SON HALİ

MADDE 2- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 55- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 OCAK 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez.

Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir."
Memurlar.Net - Özel

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