1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 yaşındaki Zehra 20 gündür kayıp

Aydın'ın Köşk ilçesinde İbrahim ve Hayriye Kaya çiftinin 16 yaşındaki kızı Zehra'dan günlerdir haber alınamıyor. Baba İbrahim Kaya yaptığı açıklamada, "Kızım kaçırılmış olabilir, hayatından endişe ediyoruz. Kızımı görenler lütfen jandarmaya ya da polise bildirsin" çağrısında bulundu.
25 Temmuz 2018 23:32
Yazdır
16 yaşındaki Zehra 20 gündür kayıp

Koçak Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zehra Kaya, geçen 5 Temmuz gecesi uyumak için odasına geçti. Ertesi gün Zehra'nın odasında olmadığını fark eden ailesi, kızlarını mahallede ve gidebileceği yerlerde aramaya başladı.

Aramalara rağmen sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma yaptığı incelemelerde Zehra'nın cep telefonunun odasında olduğunu ve evden hiçbir şey alınmadığını belirledi. Aile, kızlarının evden kendi isteğiyle gitmesi halinde yanına bazı eşyalarını ve telefonunu alabileceğini söyleyerek kaçırılmış olabileceğini söyledi.

20 gündür kızından haber alamayan baba İbrahim Kaya, "Kızımın bulunması için jandarma, kaymakamlık ve savcılık dahil gitmediğim yer kalmadı. Bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum. Kızım kaçırılmış olabilir, hayatından endişe ediyoruz. Kızımı görenler lütfen jandarmaya ya da polise bildirsin" dedi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 622 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
25 Temmuz 2018 22:58		 Edirne'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
25 Temmuz 2018 22:29
Polisin en zor görevi
25 Temmuz 2018 21:38		 Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
25 Temmuz 2018 20:08
Trafoya giren çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
25 Temmuz 2018 19:42		 Hatay'daki orman yangını 5 eve zarar verdi
25 Temmuz 2018 18:09
Batman'da kaçak elektrik gerginliği
25 Temmuz 2018 18:03		 Seyir halindeyken yanan cip küle döndü
25 Temmuz 2018 17:08
Hastane kanalizasyonunda 2'nci cenin bulundu
25 Temmuz 2018 16:55		 Sağlam parmağa ameliyat iddiasına, doktordan suç duyurusu
25 Temmuz 2018 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
26 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Kiev'de gezilecek yerler
Adana'da 44 kaçak mülteci yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burhan Altıntop 2
bilinçaltı 1
restauranta rezervasyonla gitmek 1
mesut özil'in alman milli takımını bırakması 1
Yatılı misafir 5
Canım istemedi diyerek işe gitmeme lüksüne sahip çalışan 1
hayatı ıskalamak 3
Dr.Mazlum Işık 1
Olsun Beşiktaş bizi yenemedi 2
portakalcicegi2017 3
SON İLANLAR
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yeşilbük Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam