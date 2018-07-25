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Adli yargı kararnamesinden sızan ilk bilgiler
HSK, adli yargı kararnamesi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Kararnamenin bu gece yarısı veya yarın öğlen saatlerinde yayınlanması bekleniyor. Hadi Salihoğlu'nun istifa etmesiyle boşalan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan'ın getirildi.
Son.tv sitesinin HSK kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Hadi Salihoğlu'nun istifa etmesiyle boşalan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan'ın getirildi.
İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Murat Boylu, Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanlığı'na getirilirken İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Şimşek ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir dairenin başkanı oldu.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı olması beklenen İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koltuğunu korudu.
SİLİVRİ'DEN KÜÇÜKÇEKMECE'YE
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan'ın Yargıtay üyesi olması dolayısıyla boşalan koltuğa Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı.
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