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20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında, alan ve kurum bazında taban puanlar yayımladı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sözleşmeli öğretmen alımında taban puanları yayımladı
25 Temmuz 2018 23:54
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20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında, alan ve kurum bazında taban puanlar yayımladı

MEB İKGM 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları yayımladı. Buna göre,

Beden eğitiminde 77 KPSS taban panıyla,

Din Külütürü alanında 75,45 KPSS taban puanıyla,

Fen Bilimleri alanında 76,70 KPSS taban puanıyla,

İlköğretim Matematik alanında 71,79105 KPSS taban puanıyla,

İngilizce alanında 67,81789 KPSS taban puanıyla,

atama yapıldı.

Kurum bazlı taban puanlar için tıklayınız

İŞTE TAM LİSTE

2018 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması
Alan Bazlı Taban Puanlar

Alan
Kodu

Alan Adı

Atama
Öncelik

Atama
Sayısı

Başvuru Sayısı

Taban
Sözlü Sınav Puanı

Taban
KPSS Puanı

7028

Adalet

1

55

152

80,00

80,30777

7030

Aile ve Tüketici Hizmetleri

1

3

8

80,00

79,48246

2246

Almanca

1

98

249

81,00

80,74329

7092

Arapça

1

140

247

63,00

63,07058

2265

Beden Eğitimi

1

673

1.830

77,00

77,01056

1119

Bilişim Teknolojileri *(Açıklamaya Bakınız)

1

453

1.177

78,00

78,15376

1123

Biyoloji

1

68

166

81,00

81,29807

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

1

14

14

60,00

59,62123

4935

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

2

24

53

69,00

69,18592

1963

Büro Yönetimi

1

5

9

65,00

65,11642

1207

Coğrafya

1

116

317

83,00

83,35666

4927

Çince

1

1

2

77,00

77,31829

4936

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

1

45

91

72,00

71,90450

7109

Denizcilik / Gemi Yönetimi

1

8

24

71,00

71,09458

7032

Denizcilik/Gemi Makineleri

1

3

6

81,00

81,05186

1245

Din Kült. ve Ahl.Bil.

1

1.907

5.096

76,00

75,45369

7035

El San.Tek./El Sanatları

1

5

13

73,00

73,34391

7036

El San.Tek./Nakış

1

8

20

71,00

70,75552

7037

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

1

41

106

79,00

78,67257

7038

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

1

46

129

79,00

78,68856

7039

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

1

43

53

64,00

63,56336

1371

Felsefe

1

39

109

87,00

87,16360

1386

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

1

1.095

2.907

77,00

76,70816

1390

Fizik

1

132

287

78,00

77,83773

1417

Fransızca

1

3

6

88,00

88,20311

4951

Gazetecilik

1

2

6

86,00

85,73773

7110

Gemi Yapımı / Gemi İnşa

1

1

3

79,00

78,91324

7112

Gemi Yapımı / Yat İnşa

1

1

2

73,00

72,92118

7044

Gıda Teknolojisi

1

1

2

91,00

91,28526

4954

Giyim Üretim Teknolojisi

1

2

6

87,00

86,97313

7102

Görsel Sanatlar

1

241

671

72,00

71,59400

7046

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf

1

5

12

66,00

65,77286

7045

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

1

15

40

74,00

74,09168

4957

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler

1

1

1

60,00

60,43109

4958

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

1

1

3

92,00

91,47776

7098

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk

1

1

1

76,00

76,18282

7097

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

1

45

101

67,00

66,80556

7113

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

1

2

4

69,00

69,01315

7114

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

1

3

8

71,00

71,35749

1230

İ.H.L. Meslek Dersleri

1

455

1.109

71,00

71,30472

1715

İlköğretim Matematik Öğr.

1

1.453

3.428

72,00

71,79105

1524

İngilizce

1

2.002

4.288

68,00

67,81789

7050

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

1

1

3

68,00

68,24819

7049

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

1

2

5

82,00

82,06295

7091

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

1

14

24

62,00

62,37754

1627

Kimya/Kimya Teknolojisi

1

157

369

80,00

79,79768

4967

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1

6

17

85,00

84,86096

7096

Laboratuvar Hizmetleri

1

2

5

91,00

90,82306

7120

Maden Teknolojisi

1

1

1

63,00

63,16755

7054

Makine Tek./Makine ve Kalıp

1

7

19

84,00

83,46388

2353

Matematik

1

400

983

84,00

83,45722

4972

Metal Teknolojisi

1

6

14

81,00

81,06764

7095

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

1

7

19

76,00

75,92498

4975

Motorlu Araçlar Teknolojisi

1

8

19

81,00

81,11276

4976

Muhasebe ve Finansman

1

10

26

72,00

72,42488

1822

Müzik

1

335

509

61,00

61,30674

4439

Okul Öncesi Öğrt

1

1.676

4.550

77,00

76,98114

7106

Özel Eğitim

1

664

1.784

76,00

75,53656

2368

Psikoloji

1

2

3

82,00

81,59194

2838

Radyo-Televizyon

1

1

3

88,00

88,21561

7061

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik

1

1

3

73,00

73,11435

7062

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat

1

2

5

81,00

80,74177

7063

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine

1

1

3

83,00

82,65339

7103

Rehberlik

1

922

2.468

80,00

79,77604

4883

Rusça

1

1

2

89,00

88,57325

7077

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar

1

1

3

69,00

68,95927

7075

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon

1

1

3

74,00

74,25064

2403

Sınıf Öğretmenliği

1

3.806

9.482

72,00

72,44072

7119

Sivil Havacılık

1

1

1

74,00

73,87517

2510

Sosyal Bilgiler

1

561

1.504

81,00

81,17081

7116

Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj

1

1

3

87,00

86,74691

7118

Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri

1

3

9

67,00

66,70177

2036

Tarih

1

163

450

83,00

83,14544

7101

Tasarım Teknolojileri

1

1

3

86,00

85,54094

4900

Teknoloji ve Tasarım

1

20

45

68,00

68,27691

7105

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj

1

1

2

71,00

70,53783

4988

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

1

10

28

77,00

76,67757

1283

Türk Dili ve Edebiyatı

1

370

1.001

84,00

84,17148

2143

Türkçe

1

1.450

3.877

77,00

77,28731

7086

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

1

5

10

76,00

76,31462

7087

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

1

8

23

81,00

81,40212

4991

Ulaştırma Hizmetleri

1

58

122

66,00

66,18484

7107

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

1

2

5

78,00

77,57824

7108

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

1

1

3

69,00

68,65029

7100

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

1

35

98

75,00

75,07715

4992

Yiyecek İçecek Hizmetleri

1

19

52

76,00

76,18285

Toplam

19.999

50.314
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