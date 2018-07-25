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Bakanlık, pilot ihtiyacını üniversite mezunlarından karşılayacak

Milli Savunma Bakanlığı, pilot ihtiyacını dört yıllık üniversite mezunlarından karşılayabilecek.
25 Temmuz 2018 23:59
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Bakanlık, pilot ihtiyacını üniversite mezunlarından karşılayacak

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 9 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Askerlik Kanunu ve Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. İlk bölümü tamamlanan görüşmelerde teklifin ilk 9 maddesi kabul edildi. Buna göre yurt dışında yaşayan vatandaşlar 2 bin euro karşılığında ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Askerlik hizmetine başlamamış 01.01.1994 doğumlu ve bu tarihten önce doğanlar, 15 bin TL ödemeleri halinde 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Tabipler ve diş hekimleri emeklilerine her ay aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, pilot ihtiyacını dört yıllık üniversite mezunlarından karşılayabilecek.

Toplam 21 maddenin görüşüleceği Genel Kurulda kalan maddelere geçildi.
İhlas Haber Ajansı
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