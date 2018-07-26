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26 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
26 Temmuz 2018 00:02
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26 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da

- Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya Binasının açılış törenine katılacak ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu mensuplarıyla bir araya gelecek.

- BRICS Zirvesi'ne katılım sağlayan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, Hyatt Regency Otel'de Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslüman toplumunun önde gelen kanaat önderleri ile buluşacak.

(Johannesburg)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/15:30)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 48'i tutuklu 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu biri başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, biri firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanması sürecek.

(Sakarya/09.30)

- Kocaeli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları öne sürülen 10'u tutuklu, biri firari 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları yapılacak. Beşiktaş, bu ligdeki ilk maçını deplasmanda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla oynayacak.

(Torshavn/21.00)

2- Fransa Bisiklet Turu, 18. etapla devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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