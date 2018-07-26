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Adana'da 44 kaçak mülteci yakalandı
Adana'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3'ü kadın 44 Suriyeli yakalandı.
Adana'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3'ü kadın 44 Suriyeli yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda şüphelendikleri 2 minibüsü durduran polis ekipleri, minibüs içinde çok sayıda kaçak Suriyeli mülteci yakaladı. Araçtan indirilen Suriyelilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit eden polis, 3'ü kadın 44 kişiyi parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürdü. Kaçak mültecilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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