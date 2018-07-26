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Sosyal medyadan yardım isteyen genç kıza Bakan Selçuk'tan destek

Sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.
26 Temmuz 2018 01:43
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Sosyal medyadan yardım isteyen genç kıza Bakan Selçuk'tan destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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