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3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK), merakla beklenen ve yaz kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
26 Temmuz 2018 04:20
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3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK daha önce yaz kararnamesinin 11 Temmuz'a kadar yayımlanacağını açıkladı. Ancak Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri nedeniyle bu tarih üç kez ertelendi. HSK Genel Kurulu, 16 Temmuz'da Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti. Yüksek yargı seçimlerinin yapılmasının ardından HSK 1. Dairesi kararname çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Daire üyeleri birkaç saat önce yaptığı son toplantıda kararnameye son şeklini verdi.

Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. Özellikle Yargıtay üyesi yapılan isimlerin önemli bir kısmı FETÖ ve darbe yargılamalarında görev yapan isimler arasında yer alıyordu. Kararname ile çok sayıda il ve ilçe başsavcısı ile komisyon başkanı da değiştirildi. FETÖ ile mücadele önemli görevler üstlenen bazı hakim ve savcılar terfi ettirilerek, başsavcı vekili yapıldı.

Dün sürpriz bir kararla emekliliğini isteyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun yerine İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Metin Saruhan atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan deneyimli Başsavcı Ömer Faruk Aydıner getirildi. Ankara ve İstanbul Başsavcıları ise değişmedi.

Sakarya ve Konya'da iki yeni Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu mahkemelere 151 hakim savcı görevlendirildi.

Toplam 113 il ve ilçenin başsavcısı değişti.

Konya Başsavcısı Bestami Tezcan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu.

Çorum Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Başsavcısı oldu.

Kütahya Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Başsavcısı oldu.

Yargıtay'a 173 tetkik hakimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay'daki tetkik hakimlerinin sayısı binin üzerine çıktı.

Fevzi çakır

Adli Yargı Kararname Listesi

İdari Yargı Kararname Listesi

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Habertürk
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