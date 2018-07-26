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Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin

Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi ile Zambiya ve Güney Afrika ziyaretlerinde FETÖ'nün bütün dünya için tehdit oluşturduğuna vurgu yapacak. Erdoğan bu iki ülkeye "Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin" mesajı verecek
26 Temmuz 2018 06:40
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Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin

Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresi Maarif Vakfı kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen FETÖ ile mücadele kapsamında 5 kıtada, 19 ülkede 100'den fazla okul açarken ABD, Balkanlar, Afrika, Avustralya ve Türki Devletler'de Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ziyaret edilecek ülkelerdeki FETÖ yapılanmasına ilişkin rapor hazırladı. Başkan Erdoğan'ın mevkidaşları ile yapacağı görüşmelerde gündeme getirilmesi beklenen raporda orta ve uzun vadede FETÖ okulları ile ilgili alınması gereken tedbirlerle açılması düşünülen okullar ve kurulması öngörülen üniversite ile ilgili bilgilere yer verildi. Erdoğan görüşmelerde Afrika ülkelerindeki yetkililere "Ya FETÖ okullarına kilit vurun ya da bize devredin" mesajı verecek.

Halihazırda FETÖ'nün Erdoğan'ın ziyaret edeceği Afrika ülkelerinde 13 okul, bir dersane ve 3 binden fazla öğrenci yer alıyor. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

1996'da faaliyete başlayan FETÖ'nün Güney Afrika yapılanması diğer ülkelerle karakteristik manada farklılık göstermektedir. Özellikle, Müslüman topluluğunu etkilemek üzere, inşa edilen yapılanma bu bağlamda cami külliyesi, kız erkek ayrı okullar, hafızlık kursları gibi kurumlar üzerinden Müslümanların desteğini almaya çalışmıştır. Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'daki Nizamiye adı verilen külliye içinde iki okulu bulunan FETÖ'nün aynı alandaki iki okulu ise yapım aşamasında iken durduruldu. Örgütün Mayfair'de "Sema" adında bir, Star College adında Capetown'da 2, Durban, Pietermaritzburg ve Port Elizabette birer. Bloemfontein'de "Turkish Solidarity" adında bir okul ve dershane binaları mevcut. Buralarda toplam 2 bin 800 öğrencisi bulunuyor. Külliye içinde ayrıca Selimiye Camisi'nin bir benzeri, misafirhaneler, restoranlar dernekler konumlanıyor. Örgüt, tüm bu operasyonları Radisson Blue otelin yedinci katını kiralayarak yürütmekte. Örgüt, Maarif Vakfı'nın ülkede yürüttüğü çalışmalar ile maddi ve manevi ciddi güç kaybetmeye başladı.Bu nedenle büyük reklam kampanyaları yapmakta.

ZAMBİYA DEVRETMEYE HAZIR

Zambiya ve Zimbabve'ye de ziyaretlergerçekleştirildi. Devlet Başkanıseviyesinde Zambiya'da yapılan görüşmelerde,yetkililerin ülkedeki FETÖokullarını devretmeye meyilli olduğugözlendi. FETÖ'nün Zambiya'nınLusaka kentinde Horizons adında ikiokulu ve 450 öğrencisi var.

Maarif Vakfı Güney Afrika'da kısavadede bir özel okulun satın alarak eğitimebaşlama planı yapmakta. Böylebir adımın; zaman kaybının önlenmesi,alternatif oluşturulması ve örgütünfinans kaynaklarına darbe vurulmasıaçısından uygun olacağı düşünülmekte. Yine bazı okulların kiranalabilir. Maarif Vakfı orta vadeli planında ise Güney Afrika'da Ohannesburg'un kuzeyinde bir arazinin satın alınarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir okul inşa edilmesi öngörülüyor. Vakfın uzun vadeli planı ise bir üniversite kurmak. Ayrıca İngilizce dil eğitimi için yaygın olduğu Güney Afrika'da dil okulu açılması da projeler arasında.

Okan Müderrisoğlu
Sabah
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