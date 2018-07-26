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İşgücü piyasasına ikili yeni model

Yeni hükümet sistemiyle birlikte iş hayatında da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak insan kaynakları, işgücü piyasası, istihdam politikalarında ikili modele geçiliyor
26 Temmuz 2018 07:05
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İşgücü piyasasına ikili yeni model

Yeni hükümet sistemiyle birlikte iş hayatında da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak insan kaynakları, işgücü piyasası, istihdam politikalarında ikili modele geçiliyor. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi ve Çalışma Genel Müdürlüğü nitelik, donanımlı kadrolar oluşturulmasında kilit rol üstlenecek. Küresel insan kaynağı envanteri çıkarılacak, yetenekli isimler milli projelere kazandırılacak. Kamuda modern insan kaynağı yönetim modellerini hayata geçecek.

20 MILYON GÖRÜŞME

Çalışma Genel Müdürlüğü de, kamunun personel kadrolarına ilişkin eğitim, sınav, pozisyonlar gibi işlemleri yürütecek. Nitelikli işgücü için yurtdışı tanıtım ofisi kurulacak. Vatandaşın beceri, sosyal statüsü, demografik durumu dikkate alınarak nitelikli danışmanlık almaları kapsamında 5 yılda 20 milyon görüşme gerçekleştirilecek. Yeni dönemde nitelikli işgücünü Türkiye'ye çekmek için aktif politikalar izlenecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki uluslararası işgücü ve yurtdışındaki Türk işgücü için özel bir sistem kurulacak. Turkuaz Kart uygulaması sürdürülecek. İhtiyaç duyulan ülkelerde, ülkemize yönelik beyin göçünü sağlamak ve yüksek nitelikli işgücünü çekmek amacıyla yurtdışı tanıtım ofisleri kurulacak. Aktif işgücü programları çeşitlendirilecek, gençlerin ve kadınların niteliklerini geliştirecek etkinlikler gerçekleştirilecek. Gençlerin katılacağı siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları düzenlenecek.

PERSONEL SINAVLARINI YAPACAK

YENI sistemle gelecek yıl kapatılacak olan Devlet Personel Başkanlığı'nın fonksiyonlarının büyük bölümünü de Çalışma Genel Müdürlüğü yürütecek. Müdürlük, yeni dönemde kamu kurumlarının personel kadrolarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları takip edecek. Personelle ilgili konularda her türlü istatistiki, kayıtları tutacak. Kamu personel alım sınavları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirleyip, engelli istihdamına ilişkin işlemleri yapacak.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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