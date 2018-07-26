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Kurumların 2 dijital sancısı: Pil bitmesin, güvenli olsun

Şirketlerin mobil çalışma alışkanlıkları artınca güvenlik ve pil tüketimi konusunda sorunları çoğaldı. Yeni geliştirilen sistemler sayesinde artık ağa antivirüs yazılımı yüklü olmayan cihazlar bağlanamıyor ve pil ömrü bitmeden bilgi geliyor
26 Temmuz 2018 07:35
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Kurumların 2 dijital sancısı: Pil bitmesin, güvenli olsun

Tüm işgününü dışarıda geçiren kurum çalışanlarının karşısına iki büyük sorun çıkıyor: Birincisi pil ömrü, ikincisi de güvenlik. Kurumlar her iki sorunun üstesinden akıllı çözümlerle geliyor. Pil teknolojisinde yapılan geliştirmelerin yanı sıra, pilin tasarruflu tüketilmesi de önemli bir hal aldı.

Akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda pil teknolojisi hızla gelişirken sadece donanım değil, pil tüketiminde tasarruf sağlayan yazılımlar da dikkat çekiyor. Ayrıca pilin kullanım ömrü de kurumlar tarafından takip edilebiliyor.

GÜVENLİK DEĞİŞİYOR

Eskiden kurumlarda bilgi teknolojisi yönetimleri kurumun stratejisini belirliyordu. Şimdi müşteriler kurumların güvenlik stratejisinde doğrudan etkili oluyor. Çünkü müşteri odaklı dönüşüm, şirketleri mobil çalışmaya zorladı. May Siber şirketinin güvenlik yazılımı Scop, kurumların mobil çalışma konusunda cesaretini artırıyor. Yazılım, kurum içinde kablosuz ağ kullanımının güvenli yapılmasını sağlarken, kurum ağına sadece kurum tarafından yetki verilmiş cihazların bağlanmasına izin veriyor. Ağa bağlanan bilgisayar, tablet, pos cihazı gibi her tür cihaz sıkı bir şekilde denetlenebiliyor. Zorunlu durumlarla ilgili sorunlar anında çözümleniyor.

Kuruma misafir olarak gelen kişilerin internet bağlantısını yasal olarak kayıt altına alan misafirlerin kişisel cihazlarıyla kurum ağı üzerinden internet'e bağlanması için kimlik denetimi, 5651 sayılı Yasa kapsamında tüm aktivitenin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

SORUNU TESPİT EDİYOR

Yapısı gereği Scop güvenlik yazılımı kurum ağındaki tüm bilgisayarlara erişme, bu bilgisayarlarda çalışan her türlü yazılımı tespit etme ve gereken durumda işlemi durdurma kabiliyetine sahip. Yazılım ağın korunmasında en önemli bileşenlerden birisi olarak kabul ediliyor.

MİSAFİR VE ÇALIŞANLAR GÜVENDE OLACAK

Çalışanlar ve kuruma misafir gelenlerden dolayı güvenli ağ yönetimi büyük önem taşıyor. Scop yazılımı, misafirlere kablolu internet ağı oluşturma yeteneği sunuyor. Ağa bağlanacak her tipte bilgisayar, telefon, tablet, güvenlik kamerası, yazıcı, tarayıcı, pos cihazı, yazar kasa, veri depolama cihazı için bağlanma izni kontrolü yapılarak yetkilendirilmiş cihazların erişimi sağlanacak.

PİLLERİNAKLIBAŞINAGELİYOR

Önemli bir işin ortasında pilinizin sizi yalnız bıraktığı olmuştur. Akıllı Batarya Garantisi, Panasonic Toughbook cihazlarının akıllı batarya yönetimiyle mobil çalışanların verimliliğini sürdürmeye yardımcı oluyor. Üç yıllık Toughbook Akıllı Batarya Garantisi'nde, bataryanın ömrünü sürekli takip eden ve değişim gerektiren seviyelere ulaştığında yöneticiyi bir e-postayla uyaran analitik çözümü kullanılıyor. Bu bildirim aynı zamanda Panasonic'ten de bir arama yapılmasını ve teslim edilecek yeni batarya için gerekli ayarlamaların yapılmasını sağlıyor.

AKLINI TELEFONA DEĞİL EVE DE DAĞITIYOR

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de satışa sunulan LG G7 ThinQ, evdeki akıllı yönetim merkezi olmaya aday. Ürün, yapay zeka ve bilgisayar yeteneklerini kullanarak arama yapmanın yeni bir yolu olan Google Lens'i kullanan ilk cihazlardan biri oldu. Yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7 ThinQ ile bir dokunuşla Google Asistan'a bağlanmak mümkün. Uzun Mesafe Ses Tanıma (Super Far Field Voice Recognition (SFFVR)) özelliği ve akıllı telefonun son derece hassas mikrofonu sayesinde Google Asistan, sesli komutları beş metre uzaklığa kadar tanıyabiliyor. Cihaz, arka plan gürültüsünden gelen komutları birbirinden ayırabiliyor.

Timur Sırt
Sabah
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