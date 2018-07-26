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TSK'da FETÖ'ye dair tek bir şüphe kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar AKŞAM'a konuştu: TSK FETÖ'den tamamen temizlendi diyemeyiz. Şüphe aklın yarısı, yeni bir şeyler çıkabilir mi, çıkabilir. İnşallah biz bunun sonunu getireceğiz
26 Temmuz 2018 06:40
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TSK'da FETÖ'ye dair tek bir şüphe kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'ya sızan FETÖ'nün ihanet kadrolarıyla mücadelenin en küçük şüpheye yer bırakmayacak kararlılıkla süreceğini söyledi. TBMM'de AKŞAM'ın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele ve bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı:

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Vatanını milletini seven TSK personeli, dün de, bugün de FETÖ karşısında olmuştur ve bu hain örgütle ciddi mücadele etmiştir. Bu mücadelemizi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. "TSK hain yapılanma FETÖ'den tamamen temizlendi" diyemeyiz. Çünkü şüphe aklın yarısıdır. Bu kapsamda yeni bir şeyler çıkabilir mi? Çıkabilir.

TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENDİK

Mücadelemizi en küçük şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde, bu bakışla sürdüreceğiz. İnşallah biz bunun sonunu getireceğiz. Bunun lamı cimi yok. TSK'nın istihbarat ve karşı koyma teşkilleri var. Planlı yasal faaliyetlerini aralıksız istihbarat teşkilleriyle koordineli ve etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Her şey güzel olacak. FETÖ'cü hainler temizlendikçe güçlendiğimizi hissediyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetleri, 15 Temmuz öncesine oranla 4-5 kat fazlalaştı. Bunu somut sayısal verilerle de görüyoruz.

KAHRAMANCA ÇALIŞIYOR

TSK personeli bu vatan için kahramanca çalışıyor. Daha önce beş pilotun yaptığını, bugün bir pilot başarıyla yapıyor. Yoğun görev üstlenen arkadaşlarımız bu görevlerini en küçük yüksünme veya şikayette bulunmadan aşkla, şevkle yerine getiriyorlar. Bizler de eksiklerimizin telafisi için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bedellinin süreci tamamen tesadüf

Bedelli askerlikte süre kararının benim bakanlığıma denk gelmesi tamamen tesadüf ve tevafuk. Normal sürecin sonunda ortaya çıkan bir sonuç. Normal olarak sürecin akışı içinde bedelli askerlik ile ilgili bir takım datalar ortaya konuluyor. İnsanların kararları da, şu veya bu şekilde tecelli ediyor. Hadise bundan ibaret. Olaylar ortaya konuldu, incelendi, bu sonuca gelindi.

Varolan durumu ortaya koyduk

Biz bedelli askerlik konusunda var olan durumu "İhtiyaçlar budur, sorunlar budur, riskler budur" diye ortaya koyduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde her şeyi Meclis hazırlıyor. Sürecin akışı içinde tüm datalar ortaya konuluyor, sonuçta tercih ve kararı TBMM veriyor. Bu çerçevede bizim somut bir talebimiz yok. Bu düzenleme ile inşallah amaç hasıl olur. Düzenlemenin ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını duyuyorum.

YELDA GÖKDAĞ
Akşam
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