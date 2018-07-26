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Bedellide 4 avantaj

Meclis'te görüşülen bedelli askerlikten yararlanacak olanlar, dört yönden kazançlı olacak. Hem işveren, hem çalışan hem de ekonomi kazanacak
26 Temmuz 2018 07:45
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Bedellide 4 avantaj

Bedelli askerlik düzenlemesiyle askerlik hizmetini tamamlayacak olanlar, 21 günlük zorunlu hizmet karşılığında 15 bin lira bedel ödeyerek askerliğini yapmış sayılacak. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp, Cumhurbaşkanı'nca onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek olan bedelli askerlik uygulamasından çok sayıda gencin yararlanması bekleniyor. Askerlik çağını geçirmiş olan 5 milyon dolayındaki genç için önemli bir imkan olacak olan bedelli askerlik birden fazla kazancı beraberinde getirecek. Yasanın çıkıp uygulamanın kesinleşmesi ve başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte ücretin ödenmesi konusunda bankaların da kredi kullandırması bekleniyor.

ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER

Bedelli askerlik yapanlar, hem kamuda, hem de özel sektörde, 21 günlük zorunlu hizmet sırasında "ücretsiz izinli" sayılacakları için işyerleriyle herhangi bir sıkıntı yaşayacakları durumla karşılaşmayacaklar. İşinden ayrılmak zorunda olmayacağı için hem kendisinin kesintisiz sigortası, hem de üretim süreçlerinden mahrum kalmayacağı için işveren açısından da ekonomiye katkısını da vermeye devam etmiş olacak. Bedelli ücretinin, geçmiş dönem bedelli uygulamalarına göre düşük tutulması da gençlere bir başka avantajı beraberinde getirecek.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Çünkü, askerlik yapıp işinden uzaklaşanlar, bu süreyi sigortalı olarak saydırabilmek için bedelli askerlik ücretine yakın bir bedeli ödemek zorundalar. Zira, askerlik borçlanması için, en alt limit olarak aylık 2 bin 29 lira (günlük en az 21 lira) üzerinden prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu da, 6 ay kısa dönem askerlik yapacaklar için en az 3 bin 247 lira. Borçlanmadaki üst limit ise aylık 13 bin 191 lira. Bu şekilde olursa ödenmesi gereken borçlanma üst sınırı 21 bin 106 liraya çıkabiliyor. Uzun dönem askerlik yapanların masrafları ise bedelliyi yakalayacak bir ücreti bulabiliyor. Süre 360 gün olursa aynı aylık gelir üzerinden alt limit 7 bin 793, üst limit 50 bin 656 liraya çıkıyor.

-Çalışırken sigortaları kesintiye uğramamış olacak.

-Özel sektörde çalışanlar açısından "işsiz kalma" riski olmayacak.

-Askerlik hizmetini yapmış olarak işlerinin başında olacaklar.

-Askerlik süresinin 'emeklilik süresine dahil edilmesi' için bir 'borçlanma' külfetine girilmemiş olacak.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
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