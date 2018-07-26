Kılıçdaroğlu'ndan yönetimsel değil, yapısal değişim

Kılıçdaroğlu'nun değişim hakkındaki bazı açıklamaları

Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiği, yapısal değişimi ile ilgili çalışmaların ana vurgusu, "Kitle partileri, Dünyada ve Türkiye'de ömürlerini tamamladı" üzerine kurulu.

Bir zamanlar sistemin dışında bırakılmış işçilerin, ideolojilerin, etnik ve dini kimliklerin örgütlenme biçimi olarak ortaya çıkan "kitle partilerinin" yeni dönemde önemi kalmadığı görüşüne dayanıyor.

Bu partilerin devlet ile seçmen arasında köprü görevi üstlendiği, demokratik dönüşümün önünü açtığı anımsatılıyor.

Ancak partilerin bir süre sonra sivil toplumdan uzaklaşıp devletleştikleri görüşüne yer veriliyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile bu dönem İstanbul Milletvekili seçilen Doç. Dr. Yunus Emre'nin de bu konuda çalışmaları var.

Çalışmalar, devlet gibi dikey örgütlenme yerine, yatay ve esnek örgüt modeline geçişi öneriyor.

Temelini de sivil toplum örgütleriyle bütünleşmiş politika üretimi üzerine kuruyor; barolar, tabipler, mimarlar odası gibi kuruluşlarının "CHP'nin ana ortağı haline getirilmesi" öneriliyor.

Partinin gelirini arttırmak için yeni üye sistemine geçilmesi de tavsiye ediliyor.