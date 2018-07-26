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Bordo berelilerin paraşüt eğitimi 24 saat sürüyor
Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, rutin eğitimleri kapsamında Sivrihisar'da paraşüt atlayışları gerçekleştirdi. Tam teçhizatlı yapılan paraşüt atlayışları sadece gündüz değil gece de devam etti
Bordo berelilerin gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşüt eğitimi göz doldurdu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, rutin eğitimleri kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde paraşüt atlayışları gerçekleştirdi.
Bordo bereliler, atlayış öncesi paraşütlerini ve malzemelerini hazırladı. Son kontrollerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini taşıyan uçak havalandı.
Uçağın, hedeflenen irtifayı kazanmasının ardından bordo bereliler, teker teker uçaktan ayrıldı. Tam teçhizatlı yapılan paraşüt atlayışları sadece gündüz değil, gece de devam etti.
Bordo bereliler paraşüt eğitimlerini başarıyla tamamladı.
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