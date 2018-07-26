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Fazıl Say'ı ihbar eden şahıs Adnancı çıktı

Adnan Oktar grubuna operasyonda tutuklananlardan Ali Emre Bukağılı'nın piyanist Fazıl Say'ı Twitter'da yazdığı yazılarla "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle ihbar ettiği ortaya çıktı
26 Temmuz 2018 08:25
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Fazıl Say'ı ihbar eden şahıs Adnancı çıktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında Adnan Oktar, Alev Babuna, Didem Ürer, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın aralarında bulunduğu 176 şüpheli 'örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "tehdit", "şantaj", "hürriyeti tehdit", "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma" suçlarından tutuklanmıştı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklananlar arasında bulunan Ali Emre Bukağılı'nın piyanist Fazıl Say'ı Twitter'da yazdığı yazılarla "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle ihbar ettiği ortaya çıktı.

Bukağılı, Fazıl Say hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya da şikayetçi olarak katılmıştı.

Ünlü piyanist Fazıl Say ise dün İnstagram hesabından konuyla alakalı olarak bu gönderiyi paylaştı:
Habertürk
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