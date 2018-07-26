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Batı ile iyi ilişkinin kazancı yüksek

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, 2015 sonrası iki yılda 2,5 milyona yakın Alman turist kaybettiğimizi söyledi. Ayık, "Alman turistte ilişkiler yumuşadıkça, bu tür mesajlar arttıkça ciddi bir geri dönüş bekliyoruz" dedi
26 Temmuz 2018 08:15
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Batı ile iyi ilişkinin kazancı yüksek

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırması ve seyahat uyarısını hafifletmesi turizm camiasında sevinçle karşıladı. Almanya ile normalleşme sayesinde bu yılki 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını belirten turizmciler, ilişkiler normalleştikçe Alman turist sayısının 7,5 milyona ulaşacağı görüşünde. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, Almanya'nın ekonomik yaptırımları kaldırması ve Türkiye'ye seyahat uyarısının hafifletilmesi yönündeki kararı çok önemli bulduklarını ve mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Bu kararların yansımalarının hemen görülemeyebileceğini dile getiren Ayık, ancak gelecek aydan itibaren olumlu gelişmelerin hissedileceğini vurguladı. Ayık, sözlerini şu ifadeleri kullandı: "Zaten şu anda iyi bir tempo var. Toplam yabancı turist bakımından geçen senenin yüzde 30 üstünde gidiyoruz zaten. Almanya da bizim en büyük kaynak paylarımızdan biri. mesajlar yumuşadıkça bunun yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye, en fazla Alman turisti 2015'te ağırladı. 2015 yılında 5,6 milyon Alman misafir ağırlamıştık. Sonraki iki yıl maalesef 2,5 milyona yakın kayıplar oldu. Bu sene bunda bir miktar geri dönüş olacak, yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz biz bu sene. Esas bizim Alman turistte orta vadedeki hedefimiz 7,5 milyon. Bu ilişkiler yumuşadıkça, bu tür mesajlar arttıkça biz Alman misafir sayısında da ciddi bir geri dönüş bekliyoruz."

Hollanda ile eskiye döndük: Pera Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ellialtıoğlu da Türkiye'nin 2014'te zirve yaptıktan sonra yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle 2015 ve 2016'da gerileyen turizmin geçen yıl tekrar toparlanmaya başladığını söyledi. Turizmcilerin 2018'i toparlanma ve yükseliş yılı olarak gördüklerini dile getiren Ellialtıoğlu, bu yılın ilk 5 ayında 11,8 milyon turistin Türkiye'de ağırlandığını ve bu rakamın bir rekor olduğunu vurguladı. Ellialtıoğlu, 2018'de hedefin 40 milyon turist ve 32 milyar gelir olarak belirtildiğini kaydederek, önce Türkiye ile Hollanda'nın karşılıklı olarak ilişkileri normalleştirme kararı aldığını, daha sonra Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını hafifletildiğini anımsattı.Bu gelişmelerin çok ciddi olumlu etki yapacağını aktaran Ellialtıoğlu, "Önce Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi, sonra Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını hafifletmesi turizmde çıtayı yükseltecektir. Ben bu gelişmelerin de etkisiyle 2018'de 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını, hatta bu rakamın aşılacağı kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

ALMANLAR HEP GELMEK İSTER

Karaderili Şirketler Grubu Genel Müdürü Tevfik Talas ise hem sahil hem de termal turizmde bunun dönüşlerinin olumlu olacağını belirterek, Almanların Türkiye'yi çok sevdiğini, en sıkıntılı anlarda bile Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Almanların Türkiye'yi sadece deniz, kum ve güneş için değil, tarihi, doğal, kültürel ve sağlık turizminde de yoğun olarak tercih ettiğini dile getiren Talas, "İlişkilerin normalleşmesi her zaman iki ülkenin lehinedir. Biz, turizm camiası olarak zaten Türkiye'nin bu seyahat uyarılarını hak etmediğini düşünüyorduk, hafifletilmesi güzel oldu ama tamamen kaldırılmalı." dedi. Talas, "Bu güzel gelişmeler hem iki ülke ilişkilerine, hem ülkelerin vatandaşlarına hem de Türk turizmine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu yıl zaten Alman turistte ciddi bir artış vardı, bu artış trendinin artarak sürmesini bekliyoruz." diye konuştu. Almanların termal turizme ilgisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Talas, Almanya'da hem sıra bulunduğunu hem de fiyatların yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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