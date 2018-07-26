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Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı

Dün TBMM Genel Kurulunda görüşülen torba teklifte 3 değişiklik yapıldı
26 Temmuz 2018 08:48
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Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı

TBMM Genel Kurulunun son birleşiminde, içinde bedelli askerlik, hekimlere emekli maaşı artışı, hekimlerin döner sermaye payının artırılması, sağlık personeline 1 yıla 60 gün yıpranma hakkı gibi maddelerin de olduğu 21 maddelik torba teklif görüşüldü.

Görüşmeler sırasında 3 maddede değişiklik yapıldı. Aşağıda yapılan değişiklikler yer almaktadır.

Torba teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen hali için tıklayınız.

BEDELLİ ASKERLİK

Görüşülmekte olan 2 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle 1111 sayılı Kanun'a eklenen geçici 55'inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "31 Aralık 1993" ibaresinin "1 Ocak 1994" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanların madde hükmünden yararlanmaları amaçlanmıştır.

ULUSLARARASI SAÜĞLIK HİZMETLERİ

Görüşülmekte olan 2 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 3'üncü maddesiyle 1219 sayılı Kanun'un 12'nci maddesine eklenen fıkranın ikinci cümlesindeki "Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun onayıyla" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını ve dördüncü cümlenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında sağlık kuruluşları arasında iş birliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ve uygulama bu esaslara göre yapılacaktır. Uygulama esasları böylece belirlendikten sonra, her münferit uygulama işlemi için Sağlık Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun onayının alınmasına lüzum bulunmamaktadır. Bu sebeple, idari usullerin basitleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması bakımından, yapılacak iş birliği protokollerinin uygulamaya konulması için Sağlık Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun onayının alınması mecburiyeti kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, madde kapsamında Bakanlık veya üniversite personelince özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında hizmet sunulamayacağı belirtilmiştir ancak vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşları bakımından bir açıklık bulunmamaktadır. Bu noktada uygulamada yaşanacak tereddütleri gidermek ve ihtilaflara meydan vermemek için Bakanlık veya üniversite personelince vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarında da madde kapsamında hizmet verilemeyeceği belirtilmektedir.

USHAŞ

Görüşülmekte olan 2 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 19'uncu maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 2'nci maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini ve diğer fıkraların buna göre teselsül ettirilmesini, mevcut dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve mevcut altıncı fıkrasında yer alan "iki katına kadar" ibaresinin "dört katına kadar" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(4) USHAŞ'ın yurt içinde ve yurt dışında şirket kurması veya bir şirkete % 50'den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

"USHAŞ işletme bütçesi Genel Kurul onayına sunulmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır."

Gerekçe:

USHAŞ'ın yeni bir şirket kurması veya kurulmuş bir şirketin yüzde 50'sinden fazla hissesine iştirak etmesi yetkisinin devlet kurumları arasında gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanına verilmesi daha uygun olacaktır.

Maddeyle USHAŞ'ın 150 olarak belirlenen personel sayısına ilişkin Cumhurbaşkanına verilen artırma yetkisinin dört katı olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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