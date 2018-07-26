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İmara aykırı yapılara İhbar yağdı, 800 kişi sahaya indi

İmar Barışı Yasasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına imara aykırı ve kaçak bina yapıldığı ihbarı yağmaya başladı. Bunun üzerine Bakanlık, 81 ilde 800 çalışanla sahaya inerek uyarıda bulundu: Yasaya aykırı tüm binalar yıkılacak, yapanlara da ceza kesilecek
26 Temmuz 2018 09:00
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İmara aykırı yapılara İhbar yağdı, 800 kişi sahaya indi

Yapılan ihbarlar sonrasında ilk etapta Muğla, Trabzon, Rize ve Çanakkale'ye 1 Ocak'tan sonra yapılan imara aykırı yapıların tespiti için müfettiş gönderildi.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, vatandaşlara, "Yasaya aykırı tüm yapılar yıkılacak. Bunu yapanlara da ceza kesilecek. Çevrenizde 1 Ocak sonrası yapılanlar varsa bize bildirin. İsminizi vermenize gerek yok, yeri bildirin yeter" çağrısı yaptı.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILACAK

Belediye başkanlarına da seslenen Gürgen, "Kaçağa göz yummak size oy kazandırmaz, oy kaybettirir. Biz göz yuman yerel yöneticiler hakkında da işlem yapacağız" dedi.

İHBAR YAĞIYOR

Hürriyet'in haberine göre; İmar barışının 1 Ocak 2018 tarihinden önceyi kapsadığını anımsatan Gürgen ancak bazı kişilerin bu tarihten sonra imara aykırı ve kaçak yapı yapmaya kalkıştığını anlattı. Bakanlığa hem Alo 181 hem de il müdürlükleri aracılığıyla ihbar geldiğini belirten Gürgen, kaçak yapılara ilişkin yıkım sürecinin nasıl olacağını şöyle anlattı:

KAÇAK YAPAN DA GÖZ YUMAN DA CEZA ALACAK

"İhbarları tek tek değerlendiriyoruz. 10 gün önce 81 il müdürlüğüne talimat gönderdik. 800 çalışanımızla Türkiye genelinde sahadayız. İlk raporlar geldi. İş soruşturmaya döndü. Sadece kaçak yapanlar hakkında değil, kaçağa göz yuman, müsaade eden yerel yönetimlere de ceza kesilecek. İlk olarak Muğla, Trabzon, Rize ve Çanakkale'ye müfettiş gönderdik. Tespitler yapıldı. Resmi prosedürün tamamlanmasıyla birlikte çok yakında yıkım ekiplerini göreceksiniz,tüm kaçaklar yıkılacak. Artık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de bizim bakanlığın bünyesinde, belediyeler üzerindeki yetkimizi de kullanacağız. Çift koldan sahadayız. Kaçak binaları yapanları ve buna göz yumanları tespit ederek, gereken cezayı vereceğiz. Denetimi sıkı tutmak zorundayız. Yoksa bunun adı 2018 affı olur, sonrasında da 2019 affı istenir. Herkes yaşadığı yerde kaçak yapı yapanları bize bildirsin, isim verilmesine de gerek yok. Örneğin Giresun Kümbet Yaylası, denilerek yer bildirilmesi bizim için yeterli. Kaçak bina yapana yıkımın yanı sıra Türk Ceza Kanunu 84.maddeden, göz yuman memura da 257.maddeden işlem yapılacak.

CEZASI 5 YILA KADAR HAPİS

Türk Ceza Kanunun "İmar Kirliliğine Neden Olma" başlığını taşıyan 184.maddesi şu hükmüleri içeriyor:

"Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

"Görevi kötüye kullanma" başlıklı 257.madde ise kaçağa göz yumarak kamu zararına neden olan ya da birilerine haksız menfaat sağlayan memura, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesine hükmediyor.
Yeni Şafak
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