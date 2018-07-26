AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun aktardığına göre AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapılacak büyük kongresinde partinin en üst karar organı olan 50 kişilik MKYK'da büyük değişiklikler yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, değişimin ilk mesajını hafta başı toplanan MYK'da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MYK'nın, en önemli gündem maddesini büyük kongreye yönelik hazırlıklar oluşturdu. Kongrenin konsepti, sloganları, gelen misafirlere dağıtılacak kumanyaya kadar tüm hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir çıkış yaparak, 50 kişilik MKYK için kurmaylarından isim istedi. AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın bu talebini "Belli ki parti yönetiminde büyük değişiklikler yapılacak ve bunu da tek başına yapmak istemiyor. Sorumluluğu parti yönetimine de dağıtıyor" şeklinde değerlendirdi.

KONGRENİN YABANCI KONUKLARI

Edinilen bilgilere göre AK Parti kongresi için, yabancı ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilere ve HDP dışındaki siyasi partilere davet gidecek. AK Parti kurmayları, en az 50 ülkeye davet gönderileceğini dile getirdi.

TÜZÜĞE 'BAŞKANLIK' UYUMU

Kongrede, AK Parti'nin tüzüğü de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilecek. Büyük kongre delegelerinin sayısının eski sistemdeki 550 milletvekili sayısına göre belirlendiğini hatırlatan parti kurmayları, milletvekili sayısının 600'e çıkması ile tüzükte buna uygun değişikliğe gidileceğini söyledi. Tüzükteki, 'Başbakan' ve 'Bakanlar Kurulu' ifadeleri de yeni sisteme uygun olarak ayıklanacak.

MALAZGİRT'E GÖRKEMLİ ANMA

MYK toplantısında Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta yapılacak Malazgirt zaferi yıldönümü törenlerinin Çanakkale zaferine benzer şekilde geleneksel hale getirileceğini de kaydetti. Bunun için her yıl görkemli törenler yapılacağını belirten Erdoğan, önceki günkü grup toplantısında da "Şimdiden 26 Ağustos Malazgirt anma törenlerine hazırlanın. 25-26 Ağustos inşallah Malazgirtli olacağız" demişti.

BAKANLAR GRUP TOPLANTILARINA KATILABİLECEK

Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, bakanların Meclis çalışmalarına nasıl katılacaklarına yönelik ilkeler de belirlendi. Buna göre, bakanların AK Parti'nin Meclis grup toplantılarına katılması konusunda görüş birliğine varıldı. MYK'da yapılan bu değerlendirme sonrasında, Ankara'da bulunan tüm bakanlar, önceki gün yapılan AK Parti Meclis grup toplantısına davet edildi. AK Parti kurmayları, 1 Ekim'de başlayacak yeni dönemde de, aynı sistemin süreceğini dile getirdi. Bakanların komisyon toplantılarına katılımının ise ancak komisyonun davet yazısı üzerine olabileceği, Genel Kurul çalışmalarına ise katılamayacakları görüşü benimsendi.