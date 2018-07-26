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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 4,8150 liradan, avro 5,6580 liradan güne başladı
26 Temmuz 2018 09:06
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 4,8150 liradan, avro 5,6580 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8130 liradan alınan dolar, 4,8150 liradan satılıyor. 5,6560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6570 lira olmuştu.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,8170 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 2,30 değer kaybıyla 4,7738'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4,8170 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 yükselişle 5,6605'ten, sterlin/TL de yüzde 1 primle 6,3690'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, ECB'den politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75'in önemli destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,84'ün ise direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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