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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır'ın Kulp kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Kulp kırsalında devam eden operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kulp kırsalında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatında 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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