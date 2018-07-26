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İşkencelerle canından bezen damat çatıya çıktı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Ömerköy'de bir düğünde damada yapılan işkenceler görenleri hayretler içinde bıraktı. İşkencelere dayanamayıp canından bezen damat, gelini alıp eve girmek yerine çatıya çıktı
26 Temmuz 2018 09:47
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İşkencelerle canından bezen damat çatıya çıktı

Abdulkadir-Serap Şen çifti İznik'te dünya evine girdi. Ancak bir ömür sürecek olan mutluluğa adım atmak o kadar da kolay olmadı. Ömerköy'ün gelenekleri çiçeği burnunda damada zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde arkadaşları damadın başından aşağı un serpip yumurta pişirtti. Üzerindeki elbiseleri yırtılan damat, gelinin içinde bulunduğu düğün aracını halatla çekmez zorunda kaldı. Ağıla sokulan damat, keçi yakalayıp süt sağdı. Başına gelmedik kalmayan Abdulkadir Şen, son olarak evin çatısına çıkarılıp, elinde müstakbel eşi Serap Şen'e ait ev kanunnamesini bağıra bağıra okudu. Damadın okuduğu espri yüklü sözler meydanda bulunan herkesi güldürdü.

İşte gelinin hazırladığı, damadın ise okuduğu ev kanunnamesi:

İlk sabah kahvaltısını ben hazırlayacağıma söz veriyorum. Ev, mutfak ve cam temizliği yapacağıma söz veriyorum. İşten gelince eve girmeden kokmuş çoraplarımla içeri girmeyeceğime söz veriyorum. Her hafta seni annene götüreceğime söz veriyorum. Ufak tefek tartışmalar olduğunda seni anneme şikayet etmeyeceğime söz veriyorum. Her pazar ne olursa olsun sabah kahvaltısı ve akşam yemeğine götüreceğime söz veriyorum. Her çarşamba evde balık yiyeceğimize söz veriyorum. Çocuğumuz olduğunda senden fazla bakacağıma söz veriyorum. Kazandığım paranın yüzde 10'unu vereceğime söz veriyorum. Ve son olarak durumumuz bozulursa köye taşınmayacağıma söz veriyorum.
İhlas Haber Ajansı
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