Davutoğlu, kaşif Durukan'ı ziyaret etti

Bor, taş suyu ve etken maddeler konusunda birçok çalışmaya imza atan AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu misafir etti.

Ziyarette Ahmet Davutoğlu bor ve taş suyu çalışmaları, eşi Sare Davutoğlu ise etken maddeler ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Faruk Durukan, Davutoğlu ailesinin kendisini ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, bu tarz ziyaretlerin kendilerine güç ve azim verdiğini ifade etti.