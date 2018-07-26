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Kalkınma Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu
Mülga Kalkınma Bakanlığının internet sitesi Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak değiştirildi
Kalkınma Bakanlığının 641 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nın bir çok maddesi 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştı.
Ancak bu KHK'da personelin aktarımına dair bir düzenlemeye yer verilmemişti.
Diğer taraftan, 13 sayılı CBK ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Ne yazık ki bu kararnamade de, kurulan bu yeni kuruma nereden personel alınacağına dair bilgiye yer verilmedi.
Ancak, Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirilen Naci Ağbal, Kalkınma Bakanlığı binasında çalışmalara başladı ve bugün itibariyle Kalkınma Bakanlığının internet sitesi Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak değiştirildi.
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