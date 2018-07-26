1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enflasyon Raporu, 31 Temmuz'da Ankara'da açıklanacak

TCMB bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak
26 Temmuz 2018 10:13
Yazdır
Enflasyon Raporu, 31 Temmuz'da Ankara'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-III"nin 31 Temmuz'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 975 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SGK'dan iş kuran gence teşvik
26 Temmuz 2018 08:40		 İşgücü piyasasına ikili yeni model
26 Temmuz 2018 07:05
Ticaret savaşları Türkiye ekonomisine yarayacak
25 Temmuz 2018 22:39		 Brunson kararı sonrasında Halkbank hisseleri arttı
25 Temmuz 2018 18:38
Çukurova'da ayçiçeği hasadı başladı
25 Temmuz 2018 18:12		 Ankara'da otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 23 yaralı
25 Temmuz 2018 15:16
2 dev marketin kurbanlık fiyatları belli oldu
25 Temmuz 2018 13:39		 Üreticiler çiğ süt fiyatında artış bekliyor
25 Temmuz 2018 13:23
Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar
25 Temmuz 2018 13:18		 LPG ithalatı mayısta yüzde 9,79 arttı
24 Temmuz 2018 22:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor
Tüm müsteşar yardımcılarının görev süresi sona erdi
Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı
Gelin her şeyi kayınpederine anlattı! Baba gidip oğlunu bıçakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutmak 3
İnziva 1
göz atmak 3
planet earth ii 1
suudi imama göre dünya dönmüyor 3
çok sevdik be abi 1
metanet 1
fikirlere kurşun işlemez 1
yunanistan yangını 2
Burhan Altıntop 2
SON İLANLAR
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam