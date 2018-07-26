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Enflasyon Raporu, 31 Temmuz'da Ankara'da açıklanacak
TCMB bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-III"nin 31 Temmuz'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.
Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.
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