1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 407,72 puan artarak 95.776,31 puandan açıldı
26 Temmuz 2018 10:17
Yazdır
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 95.776,31 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 407,72 puan ve yüzde 0,43 yükselişle 95.776,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Dün, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 95.763,59 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki günkü kayıplarının tamamını telafi ederek yüzde 3,51 değer kazandı ve 95.368,59 puandan kapandı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirterek, ECB'nin, politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrası ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 93.400 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 461 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altının gramı güne yükselişle başladı
26 Temmuz 2018 10:06		 Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
26 Temmuz 2018 09:06
Borsa günü yükselişle tamamladı
25 Temmuz 2018 18:24		 Çeyrek altın ne kadar?
25 Temmuz 2018 17:55
Dolar ne kadar?
25 Temmuz 2018 17:11		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
25 Temmuz 2018 13:28
Çeyrek altın ne kadar?
25 Temmuz 2018 12:50		 Gün ortası döviz fiyatları
25 Temmuz 2018 12:28
Borsa güne yükselişle başladı
25 Temmuz 2018 10:25		 Altının gramı güne düşüşle başladı
25 Temmuz 2018 10:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor
Tüm müsteşar yardımcılarının görev süresi sona erdi
Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı
Gelin her şeyi kayınpederine anlattı! Baba gidip oğlunu bıçakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutmak 3
İnziva 1
göz atmak 3
planet earth ii 1
suudi imama göre dünya dönmüyor 3
çok sevdik be abi 1
metanet 1
fikirlere kurşun işlemez 1
yunanistan yangını 2
Burhan Altıntop 2
SON İLANLAR
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam