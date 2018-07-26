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TİGEM, gazeteci için suç duyurusunda bulunmuş

TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, TİGEM'e başka kurumlardan yapılan atamalarla ilgili olarak haber yapan Milli Gazete yazarı Sadettin İnan hakkında, 'niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri' ifşa ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
26 Temmuz 2018 10:38
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TİGEM, gazeteci için suç duyurusunda bulunmuş

Kendi görev yaptığı ilçelerdeki görevleri sonrasında, mucizeler yaratan kaymakam olarak adlandırılan ve TİGEM'e Genel Müdür olarak atanan İsmail Şanlı, TİGEM'e başka kurumlardan yapılan atamalarla ilgili olarak haber yapan Milli Gazete yazarı Sadettin İnan hakkında, 'niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri' ifşa ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İşte Milli Gazete yazarı Sadettin İnan'ın ilgili yazısı:

Gerçekten 'Pes!' Sonunda 'vatan haini' de olduk! Bugüne kadar birçok iftiraya maruz kalmıştık ama doğrusu böyle bir ithamla karşılaşacağımı kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.

TİGEM, yaptığımız bir haberden dolayı, 'niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri' ifşa ettiğimiz iddiasıyla hakkımızda kamu davası açılarak 3 ila 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmamız için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan henüz çağrı daveti gelmediği için gidip ifade vermedim ama TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı'ya buradan şunu söyleyeyim; 'Eğer bir suçum varsa 3 yıl değil 5 yıl gidip cezaevinde yatmaya hazırım.

Yani 160 bin baş hayvanla ilgili şaibe iddialarına cevap veremeyen TİGEM yönetimi, kendilerince 'bir açığımızı' yakalayarak atamayla ilgili yaptığımız haberi neredeyse 'MİT TIR'ları' kapsamında değerlendirerek cezaya çarptırılmamızı istemişler! Söylediğim gibi bir suçumuz varsa 3 değil 5 yıl gidip cezaevinde yatmaya hazırım. Sonuçta toplumda en gariban kesimi oluşturan ve hakkını dahi arayamayan çiftçinin menfaatini korumak için bu haberleri yapıyoruz. Yaptığımız haberlerin de arkasındayız!

İnan'ın yazısı için tıklayınız.
Memurlar.Net
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