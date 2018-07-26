|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
Bazı illerde, 24 Haziran seçimlerinde görev alan personele seçim ücretleri yatırılmaya başlandı
17 Temmuz'da memurlar.net'te yayımlanan haberde, 24 Haziran seçim görevli ücretlerinin Aralık ayına kadar ödeneceği belirtilmişti. Tıklayınız.
Görev yapan tüm personele 88 lira ila 306 lira arası ücret, 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenecek.
Memurlar.net'in 0532 540 0 590 nolu Whatsapp hattına gelen bilgilere göre Diyarbakır'da bugün ödemeler yapılmıştır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,721 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI