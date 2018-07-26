Şırnak ile Cizre arası duble yol faaliyete geçiyor

Şırnak ile Cizre ilçesi arasında 1997'de ihalesi yapılan ve 1998'de inşaatına başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle bir türlü tamamlanamayan duble yolda 21 yıllık hasret sona ediyor. Cudi Dağı'nda 700 ve 800 metre uzunluğunda iki tünelle 365 metre uzunluğunda bir viyadük yapılan yol tamamlanma aşamasına geldi. 10 güne kadar faaliyete girmesi planlanan duble yol, Şırnak-Cizre arasındaki 45 dakikalık mesafeyi 20 dakikaya düşürecek.

Şırnaklı vatandaşlardan Mehmet Demir, heyecanla yolun açılmasını beklediklerini ifade ederek, "21 yıl önce bu tünel ve yolun ihalesi yapıldığından beridir terör olayları nedeniyle hala inşaat halinde yapımı devam ediyor. Terör, yüklenici firmanın 2-3 seferdir araçları yaktı. Valimiz Mehmet Aktaş geldiğinden beridir bu yolun üstünde, çalışmalarda hassasiyet gösterdi. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni yolumuzun 2 hafta içerisinde tamamen açılmasını bekliyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle Valimiz Mehmet Aktaş ve Tümen Komutanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yeni yolun Şırnak'a faydası çok olacaktır. Eski yolu kullanıyorduk eskiden. Şırnak ile Cizre arası 45 kilometreydi. Şimdi yeni yolun açılmasıyla beraber bu süre 25 dakikaya düşecek. İnsanlar daha rahat ulaşım yapacak. İnsanların daha konforlu bir yolculuk yapması için bu yeni yol baya güzel oldu" dedi.

Selahattin Taşar ise yolun terör yüzünden 21 yıldır tamamlanamadığına değinerek, "Yolun tamamlanmasıyla birlikte Şırnak halkı eski ve tehlikeli yoldan kurtulacak. Artık rahat bir yolculuk yapacak. Yıllardır kangren haline gelen karayolu Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın girişimleriyle yakın bir zamanda faaliyete geçecektir. Yeni yapılan yolda 4 tane tünel ve 2 tane viyadükle yokuşlar tamamen ortadan kaldırılmış ve düz bir yol haline getirilmiştir. Şırnak halkının yıllardır beklediği karayolu yakın bir zamanda faaliyete geçecek ve Şırnak halkının hasreti sona erecek" diye konuştu.