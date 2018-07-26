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Kadıköy'de şüpheli ölüm

Kadıköy'de bir sitenin bahçesinde ceset bulundu
26 Temmuz 2018 11:22
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Kadıköy'de şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Caddesi Hukukçular ve İdareciler Sitesi'nin bahçesinde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören apartman görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin Atilla Kerem Tongal'a (24) ait olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
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