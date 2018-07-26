|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kadıköy'de şüpheli ölüm
Kadıköy'de bir sitenin bahçesinde ceset bulundu
Alınan bilgiye göre, Acıbadem Caddesi Hukukçular ve İdareciler Sitesi'nin bahçesinde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören apartman görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin Atilla Kerem Tongal'a (24) ait olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Tongal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Bu haber 190 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI