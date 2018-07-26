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Bağ evinde sokağa atılmış Adnan Oktar kitapları bulundu
Kırşehir'in Kaman İlçesinde gittiği bağ evinde sokağa atılmış Adnan Oktar'ın kitaplarını bulan kişi kitapları polise teslim etti
Alınan bilgiye göre, B.F.K., Kaman ilçesi Cuma Mahallesi Darıözü mevkinde bulunan bağ evine gitti. Bağ evinden aldığı köpekleri gezdirmek için çıktığı arazide çam ağaçları içerisinde torbalar halinde atılmış kitaplar gördü.
Kitapların Adnan Oktar'a ait olduğu gören B.F.K., 155 'i arayarak ihbarda bulundu.
B.F.K.'nın bağ evine sadece köpeklerini gezdirmek için gittiği bilgisine ulaşılırken polis, kitapları kimin attığını belirlemek için tespit ve incelemelere başladı.
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