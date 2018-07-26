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Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de hissedildi
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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