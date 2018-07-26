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CHP'de 59 il başkanı'ndan 'kurultay' açıklaması

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi
26 Temmuz 2018 11:39
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CHP'de 59 il başkanı'ndan 'kurultay' açıklaması

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener partide devam süreçle ilgili "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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