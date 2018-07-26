Ziya Selçuk, kendi döneminde açıklanan 26 torpilliye müdahale etmedi

Milli Eğitim Bakanlığı dün (25 Temmuz) itibariyle sözleşmeli öğretmen alımında taban puanları açıkladı. Tıklayınız.

Memurlar.net'te daha önce yer alan haberde, Başkent öğretmenevinde sözlü sınav komisyon üyelerine konuşan Bakan İsmet Yılmaz'ın, adaylara +-3 puandan fazla puan verilmemesi şeklinde talimat verdiği, bu durumun merkezden kontrol edileceği, gerekirse soruşturma açılacağının söylediği ifade edilmişti. Tıklayınız.

Sözlü sınav puanları da açıklandığında, güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilenlerin dışında kalan tüm adaylara KPSS puanının aynısı verildiği yönünde bir izlenim ortaya çıkmıştı. Genel olarak +- 0,55 oranında bir puan farkı görülmüştü.

Ancak, taban puanların açıklanmasıyla birlikte Bakan İsmet Yılmaz'ın da, verdiği talimatın da 26 aday için uygulanmadığı ortaya çıktı.

Kurum bazlı taban puan listesine göre 26 adaya, aldığı KPSS puanından 1 ila 10 puan daha fazla sözlü sınav puanı verildiği görüldü.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, memurlar.net'te yer alan çağrılara rağmen, sözleşmeli öğretmen alımında hiçbir risk almadı, sürece müdahale etmedi, eski Bakan İsmet Yılmaz ve ekibinin yaptığı sonuçları açıkladı.

Selçuk, geçen hafta gazetecilerle yaptığı toplantıda "Temel kavramımız adalet olacak. Ana planda tuttuğum en önemli şey adalettir. Bakan olmaya değil gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edineceğim" demişti.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında hiçbir risk almayan ve 26 kişiye dahi seyirci olan Bakan Ziya Selçuk bakalım adaleti nasıl hayata geçirecek.

İŞTE 1 İLA 10 PUAN VERİLEN ADAYLARIN ATANDIĞI OKULLAR